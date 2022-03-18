Котяков: безработные смогут получать МРОТ в месяц за общественные работы

В Минтруда рассказали о том, какие услуги россияне могут получить в центрах занятости.

Глава российского министерства по труду и социальной защите Антон Котяков рассказал о том, что безработные смогут получать по одному МРОТ (минимальный размер оплаты труда) ежемесячно за оплачиваемые общественные работы. Такой информацией чиновник поделился с журналистами во время брифинга 17 марта. Спикер уточнил, что говорит о людях, стоящих на учете в центре занятости.

То есть это позволит гражданину помимо того пособия по безработице, которое ему будет выплачиваться в центрах занятости, получать дополнительный доход в виде одного МРОТ на тех работах, на которые он будет направлен. Антон Котяков, глава Минтруда РФ

Чиновник добавил, что профильное ведомство подготовило пакет мер поддержки для граждан, потерявших работу. Антикризисные меры предусматривают программы по повышению квалификации сотрудника, программы переобучения. На данный момент российские центры занятости переведены в режим проактивной работы. Уже сейчас граждане, которые находятся под угрозой и риском потери рабочего места, могут воспользоваться всем комплексом услуг, который предоставляет центр занятости.

Решетников заявил об отсутствии рисков для работы бизнеса в Крыму.

Фото и видео: Правительство России