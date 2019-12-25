В Минэкономразвития призвали выделить региону средства на стимулирование экономической активности.

Глава российского министерства по экономическому развитию Максим Решетников заявил об отсутствии рисков для работы бизнеса в Крыму и Севастополе. Такое заявление чиновник сделал в рамках правительственного совещания при президенте Владимире Путине, посвященном социально-экономической поддержке региона. По мнению спикера, на текущий момент барьеры для функционирования компаний на территории полуострова исчезли.

Территория стала привлекательной для многих структур, которые до этого оценивали риски, - теперь эти риски для работы в Крыму исчезли, это теперь не барьер. Поэтому компании готовы туда заходить. Максим Решетников, глава Минэкономразвития РФ

Министр объяснил коллегам, что проведенная государством работа по снятию инфраструктурных ограничений привела к тому, что теперь вся территория полуострова "готова к принятию активных инвестиций". Решетников предложил скорректировать программу развития региона, а также выделить Крыму больше средств на стимулирование экономической активности.

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Фото и видео: Kremlin.ru