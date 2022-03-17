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Мишустин: Выплаты на детей от восьми до 16 лет начнутся в мае

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Кабмин выполняет поручение президента РФ по соцподдержке семей.

Социальные выплаты на детей от восьми до 16 лет начнутся в мае. Такое заявление на правительственном заседании от 17 марта сделал глава кабинета министров Михаил Мишустин. Чиновник заметил, что выплаты от государства будут осуществляться за период с 1 апреля. Чиновник призвал коллег таким образом настроить систему выплат, чтобы оперативно учитывалось материальное положение граждан, а помощь приходила быстрее.

Важно продолжать оказывать поддержку родителям. В мае начнем выплаты на детей от восьми до 16 лет, растущих в семьях с невысокими доходами. Они будут начисляться за период с 1 апреля.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Премьер-министр напомнил о том, что российский лидер Владимир Путин поставил перед кабинетом министров РФ задачу повышать уровень социальной защиты россиян.

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Фото и видео: Правительство России

Теги: антикризисные меры, дети, кабмин, михаил мишустин, семьи, соцвыплаты, социальная поддержка
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Общество,

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