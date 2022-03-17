Мишустин: Выплаты на детей от восьми до 16 лет начнутся в мае

Кабмин выполняет поручение президента РФ по соцподдержке семей.

Социальные выплаты на детей от восьми до 16 лет начнутся в мае. Такое заявление на правительственном заседании от 17 марта сделал глава кабинета министров Михаил Мишустин. Чиновник заметил, что выплаты от государства будут осуществляться за период с 1 апреля. Чиновник призвал коллег таким образом настроить систему выплат, чтобы оперативно учитывалось материальное положение граждан, а помощь приходила быстрее.

Важно продолжать оказывать поддержку родителям. В мае начнем выплаты на детей от восьми до 16 лет, растущих в семьях с невысокими доходами. Они будут начисляться за период с 1 апреля. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Премьер-министр напомнил о том, что российский лидер Владимир Путин поставил перед кабинетом министров РФ задачу повышать уровень социальной защиты россиян.

Хуснуллин: в 2024 году 95% стоков Черноморского побережья будет проходить очистку.

Фото и видео: Правительство России