Хуснуллин: в 2024 году 95% стоков Черноморского побережья будет проходить очистку

Вице-премьер РФ рассказал о финансировании работ по очистным сооружениям на Кубани и Крыму.

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о том, что в 2024 году 95% стоков Черноморского побережья (в Крыму и Краснодарском крае) будет проходить очистку. Такими сведениями чиновник поделился на правительственном заседании с коллегами при президенте РФ Владимире Путине. Поднимались вопросы социально-экономического развития полуострова и Севастополя. Спикер подчеркнул, что задачи будут полностью реализованы, несмотря на сложности с импортозамещением.

Уже строим 12 канализационных очистных, и 12 находятся в проектировании…считаем, что в 2024 году можем эту работу завершить полностью, доведя до 95% системы очистки полуострова. Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ

Напомним, что российский вице-премьер еще в декабре 2021 года говорил в рамках интервью для ТАСС о том, что постановление о государственном финансировании реконструкции всех очистных сооружений на Черноморском побережье Краснодарского края одобрено.

Путин позитивно оценил ход модернизации транспортной и энергетической сферы в Крыму.

Фото и видео: