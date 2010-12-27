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Минстрой профинансирует строительство 8 соцобъектов в Ленобласти
Сегодня, 16:11
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nastya960
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Минстрой профинансирует строительство 8 соцобъектов в Ленобласти

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Новые сады и школы постоят в Мурино, Буграх, Кудрово, Новогорелово.

Министерство строительства и ЖКХ РФ одобрило заявку Ленинградской области на финансирование строительства 8 социальных объектов в кварталах массовой жилой застройки  в рамках государственной программы "Стимул". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

В список вошли школа в Мурино (на 1175 мест), детский сад (на 190 мест) и две школы (по 950 мест в каждой) в Буграх. Все эти объекты будут введены в строй в 2019 году и открыты как государственные. Также Минстрой РФ предварительно одобрил заявки на 2019 год: школа в Новогорелово (на 550 мест), десткий сад в Кудрово (на 295 мест), две школы в Мурино (на 1175 и 550 мест).

По программе "Стимул" финансирование строительства осуществляется из средств федерального (70%), регионального (27%) и муниципального (3%) бюджетов. 

В 2018 году по этой программе финансирование составило 850 миллионов рублей, в 2019 году планируется выделить более двух миллиардов рублей. 

Ранее мы сообщали, что в Тосно построят новый детский садик, а в Лаголово – врачебную амбулаторию.

Фото: pixabay.com

 

Теги: бугры , кудрово , ленобласть , минстрой , мурино , новогорелово , стройка
Категории: Лента новостей

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