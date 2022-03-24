Дмитрий Патрушев рассказал о поддержке сельскохозяйственной отрасли.

Минсельхоз предлагает квотировать экспорт подсолнечного масла и шрота. Соответствующее заявление на заседании правительства при участии президента Владимира Путина сделал глава профильного ведомства Дмитрий Патрушев. Эксперт добавил, что по стране нет проблемы доступности подсолнечного масла за счет принятых ранее таможенно-тарифного регулирования.

Для сохранения стабильной ситуации проработан дополнительный комплекс мер, включая квотирование масла и шрота. Предложения направлены уже в Минэкономразвития. Дмитрий Патрушев, глава Минсельхоза

Ранее кабинет министров России ввел на подсолнечное масло с 1 сентября 2021 года по 31 августа 2022 года плавающую вывозную пошлину в размере 70%. Она взимается с разницы между базовой ценой (одна тысяча долларов за каждую тонну) и индикативной ценой (среднее арифметическое значение рыночных цен за месяц), уменьшенной на показатель корректирующего коэффициента (50 долларов за 1 тонну).

Мишустин: в регистр РФ переведены сотни самолетов зарубежного производства.

Фото и видео: Правительство России

