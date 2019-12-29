Минпросвещения высказалось об идеи штрафовать за оскорбления учителей

Она им не очень понравилась

В Минпросвещения прокомментировали идею штрафовать родителей учеников, которые оскорбляют учителей. В ведомстве посчитали, что штраф не поможет выстроить доверительные отношения между педагогами и родителями.

- Если действовать исключительно запретами и штрафами, комфортной обстановки в школе не будет, - приводит мнение чиновников "Интерфакс".

В Минпросвещения посчитали, что для решения проблемы нужен комплексный подход. Это, например, поддержка педагогов, повышение уровня образования.

Ранее Общероссийский профсоюз образования предложил ввести штраф за оскорбление учителей. По замыслу платить должны были родители невоспитанных учеников.