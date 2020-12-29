Минпросвещения России начнет с 2021 года проект по строительству почти 2 тыс. школ

Сергей Кравцов доложил Владимиру Путину о строительстве школ и детских садов по стране.

Минпросвещения России начнет с 2021 года проект по строительству почти двух тысяч общеобразовательных школ. Программа рассчитана на четыре года. Об этом во время личной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил глава профильного ведомства Сергей Кравцов.

В прошлом году построили 277 школ на 169 тысяч мест. И с этого года начнем четырехлетний проект по строительству 1 910 школ на 1 млн 200 тысяч новых мест Сергей Кравцов, глава Минпросвещения России

Чиновник уточнил, что министерству удалось дополнительно привлечь на строительство объектов 300 млрд рублей. Это позволит создать на 500 школ больше, чем было запланировано ранее. Кравцов также напомнил, что в 2020 году было построено 828 детских сада, в которых можно воспитывать 122 тысяч детей. В 2021 год количество детских садов будет увеличено на 767 объектов.

Минпросвещения не намерено заменять очное обучение в школах дистанционным.

Видео: Youtube/Россия 24