Минобрнауки разрешило говорить "вкусное кофе"

Помимо этого были утверждены и другие слова, ранее существовавшие в языке.

В начале учебного года вступил в силу приказ Министерства образования и науки, согласно которому ряд спорных моментов в русском языке теперь решены. Правки были внесены в орфографический, грамматический, фразеологический и словарь ударений.

Теперь к слову "кофе" разрешается использовать прилагательные среднего рода. Помимо этого решен вопрос с ударениями в словах – допускаются такие варианты, как "йОгурт" и "йогУрт", "по срЕдам" и "по средАм", а также "дОговор".

Минобрнауки РФ не оставил без внимания широкую популярность иностранных слов, в связи с чем утвердил прощание "чао" или слово "файф-о-клок" в значении "полдничать".

Любителей говорить "тортЫ", "звОнит" и "красИвее" новые правки разочаруют. Ведомство оставило без изменения нормы произнесения слов – "торты" (с ударением на первый слог), "звонит" и "красивее" (на второй).

Отмечается, что правки не несут цель изменить правила русского языка, а лишь фиксируют то, что уже в нем есть. Изменения официально одобрены для использования государственного языка РФ.

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