"Детей все же жалко": Учителя о введении устной части на экзамене по литературе

Piter.tv выяснил, как учителя относятся к возможности введения устной части на экзамене по литературе.

Минобрнауки РФ вместе с профессиональным сообществом и экспертами рассматривают возможность введения устной части на экзамене по литературе.

Напомним, ранее глава Минобрнауки Ольга Васильева сообщила о проблемах российских школьников с функциональным чтением. Именно поэтому была введена устная часть в экзамен по русскому языку. Однако сейчас ведомство намерено включить устную часть в экзамен по литературе.

Piter.tv связался с учителями литературы и узнал их мнение на этот счет.

Есть дети - "молчуны". В каждом классе найдутся такие. Прочесть текст смогут. Монолог по картинке вызовет трудности: читательский опыт не на высоте, театры и музеи не все посещают. Будем надеяться, что с картинкой справятся. Но более всего волнует третье задание. А справится ли сам учитель, вызывающий на диалог девятиклассника? Насколько он опытен в искусстве беседы, настолько он определит шанс экзаменуемого. В рекомендациях сказано почти то же, и я соглашусь с тем. Детей все же жалко... Учитель русского языка и литературы, член комисии по проверке письменной части ЕГЭ

Введение устной части в ЕГЭ по литературе с точки зрения Министерства Образования выглядит вполне закономерным: это предмет, который требует грамотного, логичного и красивого устного изложения учащимися собственных мыслей. Как преподаватель литературы, в данный момент с этим шагом я категорически несогласна: ЕГЭ по литературе уже является одним из самых трудоемких для сдачи экзаменов. Ребята, даже с очень высоким уровнем подготовки, год от года жалуются на нехватку времени: нужно дать двенадцать ответов на открытые вопросы и написать пять самостоятельных текстов, всё это за три с половиной часа. Более того, даже если при введении устной части экзамена упростится письменная, в данный момент школа не способна идеально подготовить учащегося к такого рода ответу: устная речь - это постоянная практика, которая требует большого количества времени, а значит, нужны дополнительные часы литературы, а лучше - риторики. Желание властей улучшить устную речь подрастающего поколения похвально, но было бы прекрасно, если бы оно реализовывалось не за счет создания дополнительных стрессовых ситуаций для одиннадцатиклассников. Преподаватель литературы, эксперт ОГЭ по литературе

Выяснилось, что к нововведению учителя литературы относятся с настороженностью. Также преподаватели российских школ отмечают, что смущает сама процедура проведения и личная занятость учителя. Во время экзаменов приходиться "бегать" по школам, параллельно работая с документами и отчетами.