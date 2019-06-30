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Минобороны откроет собственную киностудию

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Проект должен быть реализован в ближайшее время.

Министерство обороны РФ построит собственную киностудию на базе парка "Патриот" в подмосковной Кубинке. Об этом сказал глава минобра Сергей Шойгу в интервью "ТК Звезда". 

По его словам к нему часто обращаются представители киноиндустрии с предложениями снять фильмы на военную тематику. В министерстве отметили, что хотят, чтобы появилось хорошее правдивое кино.

Так же огромное внимание будет уделено фильмам про борцов с терроризмом. Киностудию должны построить в ближайшее время.

Фото: социальные сети

 

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Категории: Лента новостей, Новости России,

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