Минобороны откроет собственную киностудию

Проект должен быть реализован в ближайшее время.

Министерство обороны РФ построит собственную киностудию на базе парка "Патриот" в подмосковной Кубинке. Об этом сказал глава минобра Сергей Шойгу в интервью "ТК Звезда".

По его словам к нему часто обращаются представители киноиндустрии с предложениями снять фильмы на военную тематику. В министерстве отметили, что хотят, чтобы появилось хорошее правдивое кино.

Так же огромное внимание будет уделено фильмам про борцов с терроризмом. Киностудию должны построить в ближайшее время.

Фото: социальные сети