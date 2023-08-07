Минобороны: российские войска захватили семь опорных пунктов и разгромили роту ВСУ в районе Ольшан

В ходе наступательных действий российские войска продвинулись в глубину обороны противника.

Вооруженные силы России захватили семь опорных пунктов и разгромили роту украинских войск в районе населенного пункта Ольшаны. Об этм сообщил начальник пресс-центр группировки "Запад" Сергей Зыбинский.

В ходе наступательных действий российские войска продвинулись в глубину обороны противника. Им удалось это сделать при поддержке огня танков, артиллерии и ударов армейской авиации. Кроме того, российские войска отразили четыре атаки ВСУ, потери которых составили до взвода живой силы и один БТР.

Ранее в Минобороны сообщили, что в Мьянме завершилась международная командно-штабная тренировка по противодействию терроризму.

Видео: Минобороны России