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Минобороны: российские войска нанесли поражение формированиям двух бригад территориальной обороны ВСУ

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Также российские войска уничтожили FPV-дроны, разведывательные и ударные беспилотники.

Вооруженные силы России нанесли поражение формированиям двух бригад территориальной обороны украинских войск. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Днепр" Роман Кодрян.

Поражение формированиям двух бригад территориальной обороны противника нанесли в районах Белогорья и Казацкого. Также российские войска уничтожили FPV-дроны, разведывательные и ударные беспилотники. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска отразили контратаку штурмовых групп ВСУ.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы украины, минобороны россии, территориальная оборона
Категории: Лента новостей, Новости России,

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