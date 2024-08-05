Минобороны: российские войска нанесли поражение формированиям двух бригад территориальной обороны ВСУ

Также российские войска уничтожили FPV-дроны, разведывательные и ударные беспилотники.

Вооруженные силы России нанесли поражение формированиям двух бригад территориальной обороны украинских войск. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Днепр" Роман Кодрян.

Поражение формированиям двух бригад территориальной обороны противника нанесли в районах Белогорья и Казацкого. Также российские войска уничтожили FPV-дроны, разведывательные и ударные беспилотники. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска отразили контратаку штурмовых групп ВСУ.

Видео: Минобороны России