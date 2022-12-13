Минобороны: российские силы нанесли огневое поражение двум бригадам и одному полку ВСУ

В результате огневого воздействия артиллерийских подразделений против понес значительные потери в личном составе и технике.

Вооруженные силы России нанесли огневое поражение двум бригадам и одному полку украинских войск. Об этом сообщили в Минобороны со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Центр" Александра Савчука.

Перемещения личного состава на технике механизированной и мотопехотной бригад, а также пока нацгвардии Украины были вскрыты на невском участке и в районе Серебрянского лесничества. В результате огневого воздействия артиллерийских подразделений против понес значительные потери в личном составе и технике. Кроме того, на Краснолиманском направлении расчет РСЗО "Смерч" поразил позиции украинских военных.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России пресекли деятельность украинской ДРГ в Харьковской области.

Видео: Минобороны России