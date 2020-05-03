Минобороны России рассказало о ситуации с коронавирусом среди военных

Известно об одном военном, который находится в тяжелом состоянии.

В период с марта по 3 мая в армии РФ и учебных заведениях Министервства обороны выялено более 3 тысяч зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе военного министерства.

Среди зараженных 1254 военнослужащих, 209 воспитанников довузовских учебных заведений, 1 228 человек в вузах Минобороны и 332 инфецированных среди гражданского персонала.

Среди военнослужащих один заразившийся находится в тяжелом состоянии, 10 человек — в состоянии средней тяжести. От болезни вылечилось 157 человек.

Видео: Министерство Обороны РФ