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Минобороны РФ: трое военных погибли при падении обломков дрона в Саратовской области

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Инцидент произошел ночью 26 декабря в районе военного аэродрома "Энгельс".

Трое военных погибли при падении обломков украинского дрона в Саратовской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Инцидент произошел ночью 26 декабря в районе военного аэродрома "Энгельс". Украинский беспилотник был сбит российскими средствами ПВО на малой высоте. В результате падения обломков аппарата трое военных, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения. Авиационная техника повреждений не получила.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные осваивают в Белоруссии радиационную и химическую защиту.

Видео: Telegram / SHOT

Теги: аэродром, беспилотник, жертвы, минобороны россии, саратовская область
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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