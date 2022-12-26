Минобороны РФ: трое военных погибли при падении обломков дрона в Саратовской области

Трое военных погибли при падении обломков украинского дрона в Саратовской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Инцидент произошел ночью 26 декабря в районе военного аэродрома "Энгельс". Украинский беспилотник был сбит российскими средствами ПВО на малой высоте. В результате падения обломков аппарата трое военных, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения. Авиационная техника повреждений не получила.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные осваивают в Белоруссии радиационную и химическую защиту.
Видео: Telegram / SHOT
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