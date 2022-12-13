Минобороны РФ: российские войска уничтожили более 20 украинских военнослужащих на Купянском направлении

Также были уничтожены боевая бронированная машина, пикап и гаубица Д-20.

Вооруженные силы России уничтожили более 20 украинских военнослужащих на Купянском направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Артиллерия "Западной" группировки войск на данном направлении нанесла огневое поражение скоплениям живой силы двух механизированных бридад ВСу в районах населенных пунктов Синькова, Тимкова и Новоселовское (ЛНР). Также были уничтожены боевая бронированная машина, пикап и гаубица Д-20.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ потеряли до 70 военных за сутки на Краснолиманском направлении.

Видео: Минобороны России