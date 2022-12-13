Минобороны РФ: ВСУ потеряли до 70 военных за сутки на Краснолиманском направлении

Также были уничтожены две боевые бронированные машины, и четыре артиллерийские системы M-777.

Вооруженные силы Украины потеряли до 70 военных за сутки на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

На данном направлении российские войска нанесли удар по подразделениям воздушно-десантной и десантно-штурмовой бригад украинских войск в районе населенного пункта Ямполовка (ДНР) и Серебрянского лесничества. Также были уничтожены две боевые бронированные машины, и четыре артиллерийские системы M-777

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении.

Видео: Минобороны России