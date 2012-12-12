Специальная комиссия не смогла принять решение по захоронению черепа Хаджи-Мурата

Комиссия по захоронению черепа аварского вождя Хаджи-Мурата Хунзанского не приняла пока никакого решения по своему главному вопросу. При этом она работает с 2015 года.

Специальная комиссия по захоронению черепа Хаджи-Мурата существует с 2015 года. Решения о предании земле останков аварского вождя пока нет. В состав совещательного органа входят Минкультуры, МИД, Российское военно-историческое общество и научные организации.

Череп обнаружил в 1959 году профессор Военно-медицинской академии. Череп передали в Кунсткамеру и выставили как экспонат. Однако в 2001 году останки Хаджи-Мурата убрали на хранение до распоряжения.

Споры вокруг черепа начались с выступления бывшего депутата Госдумы Надиршаха Хачилаева в 2000 году, рассказал "Интерфаксу" источник в музейном сообществе Северной столицы. Принадлежность останков оспаривают несколько стран, так как на нем есть записи на русском и арабском языках. На череп претендовали Азербайджан и Дагестан.