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Министр иностранных дел Украины ушел в отставку
Сегодня, 16:59
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Rybka123

Министр иностранных дел Украины ушел в отставку

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Климкин занимал свой пост, который он занимал с 2014 года.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подал заявление об отставке. Теперь он намерен баллотироваться в Верховную Раду. Об этом политик рассказал  в видео, опубликованном у него странице в фейсбуке.

Я, как и обещал, написал заявление об отставке. В понедельник, в день инаугурации, направлю его в Верховную Раду и новому президенту Украины.  У него (Зеленского – примю ред.) есть право собрать свою внешнеполитическую команду, 
— сказал Климкин.

Напомним, что инаугурация Владимира Зеленского назначена на 20 мая. После своего избрания его штаб сообщил о большой вероятности отставки  Климкина с поста, который он занимал с 2014 года.

Фото: Facebook/Павел Климкин 

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Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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