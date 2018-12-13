Министр иностранных дел Украины ушел в отставку

Климкин занимал свой пост, который он занимал с 2014 года.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подал заявление об отставке. Теперь он намерен баллотироваться в Верховную Раду. Об этом политик рассказал в видео, опубликованном у него странице в фейсбуке.

Я, как и обещал, написал заявление об отставке. В понедельник, в день инаугурации, направлю его в Верховную Раду и новому президенту Украины. У него (Зеленского – примю ред.) есть право собрать свою внешнеполитическую команду,

— сказал Климкин.

Напомним, что инаугурация Владимира Зеленского назначена на 20 мая. После своего избрания его штаб сообщил о большой вероятности отставки Климкина с поста, который он занимал с 2014 года.

Фото: Facebook/Павел Климкин