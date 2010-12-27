Мини-отель в Петроградском районе лишился выручки

Вечером 1 сентября около 17:20 в гостинице на Большом проспекте П.С., недалеко от станции метро "Спортивная" зазвонил телефон.
Трубку подняла администратор и услышала мужской голос, представившийся директором отеля. Злоумышленник потребовал передать накопившуюся в кассе выручку "курьеру". Сумму в 15 300 рублей забрал светловолосый мужчина лет 30-35, в джинсах и футболке. Таинственный курьер скрылся в неизвестном направлении.
Проводится проверка.
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