Мини-отель в Петроградском районе лишился выручки

Мошенник под видом директора позвонил администратору и приказал передать деньги "курьеру".

Вечером 1 сентября около 17:20 в гостинице на Большом проспекте П.С., недалеко от станции метро "Спортивная" зазвонил телефон.

Трубку подняла администратор и услышала мужской голос, представившийся директором отеля. Злоумышленник потребовал передать накопившуюся в кассе выручку "курьеру". Сумму в 15 300 рублей забрал светловолосый мужчина лет 30-35, в джинсах и футболке. Таинственный курьер скрылся в неизвестном направлении.

Проводится проверка.

Ранее на сайте: В Выборгском районе полностью сгорел жилой дом.