Подобная инициатива не рассматривается.

Минфин исключил введение в России налога на бездетность. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

В министерстве финансов отметили, что подобные инициативы в ведомстве не рассматриваются.

Ранее председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов и общественная организация "Союз православных граждан" предложили обложить дополнительным налогом бездетных россиян. Специалисты предлагают вернуть налог, который ранее существовал в СССР. Тогда все мужчины и замужние женщины от 20 лет платили налог 6% до самого выхода на пенсию, если у них не было детей.

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