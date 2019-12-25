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Минфин исключил введение в России налога на бездетность
Сегодня, 11:21
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matveyvn

Минфин исключил введение в России налога на бездетность

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Подобная инициатива не рассматривается.

Минфин исключил введение в России налога на бездетность. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

В министерстве финансов отметили, что подобные инициативы в ведомстве не рассматриваются.

Ранее председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов и общественная организация "Союз православных граждан" предложили обложить дополнительным налогом бездетных россиян. Специалисты предлагают вернуть налог, который ранее существовал в СССР. Тогда все мужчины и замужние женщины от 20 лет платили налог 6% до самого выхода на пенсию, если у них не было детей.

Фото: pixabay.com
 

Теги: минфин, налог на бездетность, налоги
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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