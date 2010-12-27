Милонов предложил запретить елочные базары в России

Депутат Госдумы Виталий Милонов хочет предложить парламенту РФ ограничить предновогоднюю продажу срубленных елей в России.

Российскому парламенту хотят предложить запретить предновогоднюю продажу срубленных елок в России. С такой инициативой собирается выступить депутат Госдумы Виталий Милонов. Парламентарий отмечает, что в канун праздника в стране появляются тысячи легальный и полулегальный елочных базаров. На них продают всевозможные хвойные деревья, которые оказываются на помойках после встречи Нового года.

Милонов считает, что эта традиция наносит урон экологии России и формирует расточительное отношение к природе. Нераспроданные деревья отправляются на свалку. Депутат предлагает заменить продажу срубленных деревьев на елки в горшках, которые потом можно высадить в лесую

Сегодня стоимость срубленной живой ели сравнялась со стоимостью искусственной ели, которая может радовать семью на протяжении многих лет. А если кто-то хочет поставить себе в квартиру именно живую елку — пускай покупает себе дерево, у которого будет шанс быть высаженным в лесу или в клумбе перед домом. Виталий Милонов, депутат Госдумы

Милонов надеется законопроектом воспитать у сограждан более бережное отношение к экологии. Кроме того, нововведение может увеличить производство искусственных елей в России.