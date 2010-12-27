Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Компания "Виарайт" выиграла миллиардный конкурс метрополитена
Сегодня, 17:52
0
Shdaria
151

Компания "Виарайт" выиграла миллиардный конкурс метрополитена

0
 
 

Компания "Виарайт" обеспечит сопровождение корпоративной системы управления с 2018 по 2021 года.

В Санкт-Петербурге на протяжении трех лет микропредприятие "Виарайт" будет обеспечивать сопровождение корпоративной информационной системы ГУП "Петербургский метрополитен". За этот период организация освоит 850 млн рублей. 

Отметим, что ранее эта фирма работала с "Воздушными воротами Северной столицы" и СПбГУ. Напомним, что стартовая цена на конкурсе "Петербургского метрополитена" составляла 968 млн. Однако "Виарайт" снизил цену до 847 млн. "Виарайту" предстоит сопровождать корпоративную систему управления предприятием с 1 апреля 2018-го по 31 марта 2021 года. 

Теги: виарайт , конкурс петербургского метрополитена , новости петербург , новости спб , петербург
Категории: Лента новостей Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5