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Миллер заявил, что в России запасов газа хватит на 100 лет
Сегодня, 11:30
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Миллер заявил, что в России запасов газа хватит на 100 лет

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Некоторые месторождения будут работать до 2132 года.

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на годовом общем собрании Международного делового конгресса заявил, что в России запасы газа являются самыми крупными в мире и их хватит более чем на 100 лет.

По словам Миллера, некоторые месторождения будут работать до 2132 года. Речь идет о месторождениях, который сейчас "Газпром" обустраивает на Ямале.

С крупных месторождений холдинга в Восточной Сибири поставки газа составили пока четверть от общего объема запасов, то есть 1 трлн куб. м из 4 трлн куб. м, сказал Миллер. Речь идет о Чаяндинском и Ковыктинском месторождениях.

Фото: gazprom.ru  

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Категории: Новости России, Лента новостей,

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