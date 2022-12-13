Михайловский театр, Спас на Крови, Капеллу и Елагин дворец теперь можно посетить виртуально

Пользователям будут доступны локации, куда невозможно попасть с обычной экскурсией.

В сервисе "Виртуальные экскурсии" появились новые маршруты после масштабного обновления. Это совместный проект Комитета по культуре и социальной сети ВКонтакте, который стартовал в 2020 году. Об этом сообщили в пресс-службе Аппарата вице-губернатора Петербурга Бориса Пиотровского.

К турам по Исаакиевскому собору и собору Святых первоверховных апостолов Петра и Павла добавили сразу четыре новых объекта: Михайловский театр, храм Спаса на Крови, Елагиноостровский дворец и Капелла Санкт Петербурга.

Пользователям будут доступны локации, куда невозможно попасть с обычной экскурсией. С помощью высококачественных 360°-панорам можно взглянуть на роскошный зал Михайловского театра со сцены или войти в петербургскую Капеллу через царский павильон. Найти сервис можно по прямой ссылке.

Скриншот: Виртуальные экскурсии