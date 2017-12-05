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Эпичное видео из Киева: Саакашвили залез на крышу от СБУ, но его все равно задержали

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Во вторник, 5 декабря, Генпрокуратура Украины и СБУ пришли в киевскую квартиру Михаила Саакашвили с обыском. Политик залез на крышу дома и обещал спрыгнуть, если его попытаются задержать.

ОБВИНЕНИЯ В ГОСПЕРЕВОРОТЕ


Адвокат Михаила Саакашвили Павел Богомазов сообщил прессе, что его подзащитного обвиняют в попытке государственного переворота на Украине. Об этом юрист рассказал после задержания политика.

Официальные представители правоохранительных органов Украины пока не объявляют причин задержания бывшего губернатора Одесской области.


ОБЫСКИ В КВАРТИРЕ В КИЕВЕ


Утром во вторник, 5 декабря, представители Генпрокуратуры Украины и СБУ пришли в киевскую квартиру Михаила Саакашвили. В дома проводили обыск. Канал «112 Украины» сообщил. Что обыски не связаны с возможным выдворением политика из страны. Об этом им рассказал источник.

Саакашвили устроил настоящую драму из ситуации. Он забрался на крышу своего дома и кричал, что спрыгнет при попытке ареста. Однако его все равно задержали.

Около дома политика собралась большая толпа его сторонников и журналистов. Также много сотрудников СБУ. Активисты в социальных сетях пишут, что блокируют автомобили правоохранителей.

Видео: Facebook / Vilne TV

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Категории: События на Украине Картина дня Происшествия

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    Сегодня 11:46

    В Грузии нагадил, в Украине нагадил, куда теперь?

    0

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