Эпичное видео из Киева: Саакашвили залез на крышу от СБУ, но его все равно задержали

ОБВИНЕНИЯ В ГОСПЕРЕВОРОТЕ
Адвокат Михаила Саакашвили Павел Богомазов сообщил прессе, что его подзащитного обвиняют в попытке государственного переворота на Украине. Об этом юрист рассказал после задержания политика.
Официальные представители правоохранительных органов Украины пока не объявляют причин задержания бывшего губернатора Одесской области.
ОБЫСКИ В КВАРТИРЕ В КИЕВЕ
Утром во вторник, 5 декабря, представители Генпрокуратуры Украины и СБУ пришли в киевскую квартиру Михаила Саакашвили. В дома проводили обыск. Канал «112 Украины» сообщил. Что обыски не связаны с возможным выдворением политика из страны. Об этом им рассказал источник.
Саакашвили устроил настоящую драму из ситуации. Он забрался на крышу своего дома и кричал, что спрыгнет при попытке ареста. Однако его все равно задержали.
Около дома политика собралась большая толпа его сторонников и журналистов. Также много сотрудников СБУ. Активисты в социальных сетях пишут, что блокируют автомобили правоохранителей.
Видео: Facebook / Vilne TV
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