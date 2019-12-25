Ветрено и дождливо будет в Петербурге 13 августа

На погоду в городе окажет влияние циклон.

В пятницу, 13 августа, синоптическую ситуацию в Петербурге сформирует тыловая часть циклона с центром над Архангельской областью. Сегодня в городе ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут дожди, будет ветрено. Такой прогноз дал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Температура воздуха в городе составит +21…+23 градусов, в Ленобласти +19…+24 градусов. Ветер подует с северо-запада со скоростью 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 761 мм рт. ст., что около нормы.

Ранее мы писали, что новорожденному тигренку из цирка на Фонтанке ищут кормящую собаку.

Фото: Instagram / dzzhaluciane