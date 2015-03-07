Петербуржцев ждет небольшое потепление 27 августа

Местами пройдут небольшие дожди.

В пятницу, 27 августа, Петербург останется на периферии циклонического вихря. При облачной с прояснениями погоде в городе пройдут небольшие дожди. При этом температура воздуха подрастет и вернется в норму. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, столбики термометров сегодня в городе покажут +18…+20 градусов, в Ленобласти +16…+21. Ветер подует с востока со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 767 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее петербуржцам рассказали о погоде в сентябре.

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