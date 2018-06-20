Мигрант с "розочкой" ограбил жительницу Мурино в лифте

После ограбления он предложил "познакомиться поближе".

Мигрант ограбил жительницу Мурино в лифте, а затем предложил интим. Об этом пишут "Конкретно.ру".

По данным АН "Оперативное прикрытие", сегодня, 31 марта около трех часов ночи 42-летняя безработная уроженка Беларуси возвращалась домой. Женщина зашла в лифт в доме на Петровском бульваре, за ней зашел мужчна южной внешности, на вид 30-35 лет, маленького роста.



Незнакомец достал осколок бутылки и, размахивая им потребовал деньги и телефон. Взамен на недружелюбное приветствие он получил 500 рублей, телефона у женщины не оказалось. Также в руки разбойника перекочевала сумка жертвы с одеждой.



После этого злоумышленник стал уговаривать женщину ублажить его оральными ласками. Затем дверь лифта открылась, местная жительница выскочила на лестничную площадку и стала кричать и звонить в двери соседей. Злоумышленник убежал по "черной" лестнице.