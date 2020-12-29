Мигрант развратил 9-летнюю школьницу в парадной на Васильевском острове

В полицию с заявлением обратилась мама девочки.

В доме на 6-й линии В.О. мигрант приставал к маленькой девочке. В полицию обратилась мать пострадавшей. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Обратившаяся в полицию женщина рассказала, что 13 января около 17:15 на лестничной клетке между 1 и 2 этажом парадной №6 дома 43 по 6 линии В.О. неизвестный преступник совершил развратные действия в отношении её 9-летней дочери.

В 18:50 13 января у дома 69 по 8 линии В.О. по подозрению в совершении указанного преступления по "горячим следам" задержан 39-летний гражданин Узбекистана.

Также ранее уроженец Узбекистана удерживал подростка в машине и угрожал насилием.

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