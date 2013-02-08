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Мигрант-педофил зацеловывал 9-летнюю девочку, пока та не вбежала в квартиру
Сегодня, 9:26
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lesjasap
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Мигрант-педофил зацеловывал 9-летнюю девочку, пока та не вбежала в квартиру

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В поселке Воейково произошел необычный случай нападения педофила на ребенка. Около четырех часов дня 25 октября неизвестный мигрант-педофил набросился на 9-летнюю девочку, когда та входила в парадную своего дома. Весь путь до квартиры, в котором жила школьница злоумышленник обнимал ее и зацеловывал. Он отпустил жертву только у порога квартиры, побоявшись, что дома есть люди. 
 
На следующий день в правоохранительные органы обратилась мать потерпевшей. Следственный комитет возбудил уголовное дело по данному инциденту. Пострадавшая заметила, что у нападавшего были необычно ухоженные руки.
Теги: педофил напал на ребенка , поселок воейково
Категории: Новости СПб

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