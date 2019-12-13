Microsoft выпустила экстренное обновление для Windows 10

Обновление устраняет ошибку, которую обнаружили после обновления системы безопасности.

Компания Microsoft создала и в экстренном порядке выпустила обновление для Windows 10. Обновление устраняет ошибку в протоколе, который отвечает за удаленный доступ к принтерам, файлам и другим ресурсам.

Без подобного патча образовалась бы "дыра", в благодаря которой злоумышленники могли выполнить произвольный код на стороне SMBv3-клиента или сервера. Однако даже для опытного хакера это было бы сложно.

Microsoft признала ошибку системы критической, но благодаря своевременному вмешательству, компания смогла защитить своих клиентов.

Ранее мы сообщали, что ученые назвали новую причину старения.

Фото: Global Look Press