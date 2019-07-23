Ученые назвали новую причину старения

Открытие сделали ученые из МГУ совместно с зарубежными коллегами.

В журнале Proceedings of National Academy of Sciences 9 марта появилась публикация нового интересного исследования. Эксперименты на простых и летучих мышах и голых землекопах проводили ученые из России, Германии и Швейцарии.

Выяснилось, что в клетках многих тканей организма млекопитающих есть особый механизм, препятствующий старению. Он находится в митохондриях и препятствует выработке активных форм кислорода (АФК). Именно эти формы кислорода связывают с причинами старения. У мышей этот механизм отключается на втором году жизни.

Ученые полагают, что, если найти способ предотвратить отключение этого механизма, то можно продлить молодость клеток мозга.

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