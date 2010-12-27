Международный фестиваль "БТК-Фест: театр актуальных кукол"

Один из крупнейших в стране фестивалей кукольных театров отмечает свой первый юбилей, БТК-Фесту 5 лет. В этот раз форум организован по-новому: все постановки поделены на две группы — микро и макро. Это деление касается постановок, залов, кукол. Крупнейшей площадкой станет большая сцена Большого театра кукол. Размер самого маленького помещения — всего несколько сантиметров! Со своими спектаклями приедут артисты из Швейцарии, Нидерландов, Белоруссии и другие.

Место: Большой театр кукол (ул. Некрасова, д. 10)

Цена: от 500 до 1500 рублей

Возрастное ограничение: 6+

Фото: Pixabay