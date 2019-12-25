В Петербурге в сентябре состоится VII Санкт-Петербургский международный форум контрактных отношений

Цель форума – наладить содержательный диалог и честный обмен мнениями между представителями регулятора, заказчиков, бизнесом и независимыми экспертами в закупках.

VII Санкт-Петербургский международный форум контрактных отношений пройдет 21-22 сентября 2023 года в конгресс-холле отеля "Санкт-Петербург". Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Цель форума – наладить содержательный диалог и честный обмен мнениями между представителями регулятора, заказчиков, бизнесом и независимыми экспертами в закупках. Основная тема Форума: "Модернизация закупочного законодательства – завершение оптимизационных процессов".

Ежегодно более двух тысяч участников из разных регионов РФ и иностранных государств принимает участие в Форуме. В этом году ожидается приезд спикеров из стран БРИКС, Республики Беларусь, Республики Узбекистан и Республики Казахстан. Ознакомится с деловой программой Форума и зарегистрироваться можно по сайте.

Фото: zakaz-forum.ru