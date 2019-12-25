В "Экспофоруме" пройдёт Международная выставка ЖКХ и строительного комплекса UtiliCon

Партнер выставки – III Международный строительный чемпионат.

С 17 по 20 октября в "Экспофоруме" состоится Международная выставка ЖКХ и строительного комплекса UtiliCon. К участию в крупнейшем отраслевом смотре перспективных наработок, технологий и проектов в сфере ЖКХ и строительства приглашены все регионы России. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Отраслевое мероприятие организовано по инициативе и при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. На площадке UtiliCon в режиме реального времени Минстрой РФ представит инновационные строительные технологии и инженерные решения будущего на базе цифровых технологий и механизмов искусственного интеллекта.

В программе выставки UtiliCon запланированы профессиональные конференции и экспертные сессии для руководителей-практиков сферы ЖКХ.

Партнер выставки – III Международный строительный чемпионат, входящий в линейку проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей".

Фото: Международный строительный чемпионат 2023