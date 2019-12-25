Международная конференция по креативной экономике собрала 2000 представителей творческих индустрий из 32 стран

Самому младшему участнику было 8 лет, старшему – 88.

Интенсивная двухдневная программа включала полсотни дискуссий, круглых столов и мастер-классов – трансляция составила 73 часа эфира на русском и английском языках. Конференция дала старт проекту "Российские международные креативные сезоны", объединив 2000 представителей власти, бизнеса и культуры из 32 стран, включая БРИКС, ШОС, СНГ и региона MENA. Самому младшему участнику было 8 лет, старшему – 88.

Среди 300 экспертов – руководители высшего звена, включая специального советника Президента Индонезии, заместителя Генсекретаря ШОС, Министра культуры Абхазии, основателей Всемирной конференции по креативной экономике (WCCE) и Noir Fashion Week, представителей ЮНЕСКО и G20.

Креативная экономика становится одним из ключевых факторов устойчивого развития и конкурентоспособности страны. Мы видим, как формируется самостоятельный сектор, объединяющий инновационное и художественное предпринимательство. Важной задачей является подготовка Стратегии развития креативной экономики до 2036 года. Документ определит долгосрочные ориентиры и меры поддержки для реализации творческого потенциала и развития международного сотрудничества. Антон Кобяков, советник Президента РФ

Организаторы конференции – Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Правительство Санкт-Петербурга. Соорганизаторы – Фонд "Росконгресс" и ЦВЗ "Манеж". Стратегический партнёр – ВЭБ.РФ, специальный – РЭЦ, генеральный информационный – "Газпром-Медиа Холдинг", партнёр делового завтрака – МТС Live, гигапартнер – СБЕР.

Миллион просмотров сессий – лишь отражение растущего интереса к креативной экономике. Темпы роста сектора уже вдвое выше традиционных отраслей, а к 2033 году его объём может превысить 4,3 трлн долларов. Для России, где доля креативных индустрий достигла 4,1% ВВП, это окно в глобальные возможности. Подписанные соглашения – первые практические шаги. Наша цель – к 2030 году увеличить вклад сектора в ВВП до 6% и расширить экспорт. Светлана Чупшева, генеральный директор АСИ

Практическим итогом конференции стало подписание девяти соглашений, обозначивших стратегический выход России на новые рынки. Достигнуты договоренности о сотрудничестве с Узбекистаном (адаптация российского Регионального стандарта развития креативных индустрий), Эфиопией (меморандум с кластером ICEADDIS), Индонезией (партнерство с Комитетом по креативной экономике Джакарты), Абхазией (соглашение с Минкультуры), Индией (два соглашения в сфере образования), а также на уровне БРИКС генеральный директор АСИ о трёхстороннем альянсе России, Ирана и Беларуси.

Продолжается взаимодействие с Китаем, Южно-Африканской Республикой, Оманом, Саудовской Аравией, Казахстаном, Кыргызстаном, Сербией, Таиландом, США и Колумбией. Среди направлений – совместные выставки, развитие образовательных программ, производство контента, продвижение российских брендов, обмен исследованиями и создание дорожных карт до 2030 года.

"Международное сотрудничество – ключевой вектор развития креативной экономики. Мы видим растущий интерес к российскому опыту и готовы делиться лучшими практиками, интегрируя глобальные тренды в национальную повестку. Екатерина Черкес-заде, директор Центра развития креативной экономики АСИ

Важными событиями стали питчинги региональных проектов. Смоленская область представила бренд украшений SLONVISH, Тамбовская – компанию Level Pro, разработавшую экологичную технологию Apple Skin, а Ростов-на-Дону - бренд DNK Russia, создающий одежду из инновационных и экологичных материалов. Эти инициативы демонстрируют, как устойчивое развитие и креативность формируют новую экономику регионов.

На площадке ЦВЗ "Манеж" работала выставка "Креативный капитал: Ценности. Технологии. Бренды", объединившая 40 российских компаний и гостей из 30 стран. Представлены бренды из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Тулы и других регионов - в числе участников финалисты конкурса "Знай наших".

Пять тематических блоков включали разработчиков программного обеспечения, музыкального и фотооборудования, производителей мебели и декора, а также бренды народных художественных промыслов. Дополняли экспозицию выставка фотоискусства "Креативные технологии в фотографии" от Центра Béton и инсталляция Pillars от студии Dreamlaser.

"Креативный капитал" стал площадкой для диалога между производителями и зарубежными партнерами, открыв новые возможности для продвижения российских брендов на международные рынки.

Международная конференция по креативной экономике проходила 8–9 октября в Санкт-Петербурге. В фокусе внимания – влияние творческих индустрий на экономику, общество и развитие международных коопераций. Ключевым событием стала пленарная сессия "Креативная экономика России. Горизонт 2050".

Фото: "Агентство стратегических инициатив"