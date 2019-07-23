Международная автомобильная выставка Royal Auto Show

В программе — демонстрация горячих трендов автопрома, экстрим-шоу, выступление команды Evil Empire Drift Team, соревнования по дрифтингу, силовой экстрим, концерты.

Целых три дня (26-28 июля) в "Экспофоруме" будет проходить хорошо знакомая петербуржцам выставка Royal Auto Show. На площади 40 000 квадратных метров соберутся более 2000 участников. На фестивале будут известные блогеры Academeğ, Эрик Давидович, Илья Стрекаловский и Black & White. В субботу, 27 июля, перед гостями фестиваля выступят Смоки Мо (Москва), Tony Tonite (Mосква), Horja (Сочи). Для посетителей фестиваля подготовлена обширная программа, даже будет возможность сесть в настоящий гоночный болид и испытать всю его мощь!

Место: Конгрессно-выставочный центр "ЭКСПОФОРУМ" (Петербургское ш., д.64/1)

Цена: от 700 до 3000 рублей

Возрастное ораничение: 0+

Видео: YouTube/ Evil Empire