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Вчера, 21:52
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TretyakovaS
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Метро "Владимирская" и переход на "Достоевскую" закрыты

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Вечером 1 декабря из-за бесхозного предмета закрыли станцию метро "Владимирская" и переход на "Достоевскую".

Станция петербургского метро "Владимирская" и переход на "Достоевскую" закрыты из-за бесхозного предмета.

Станция и переход стали недоступны для пассажиров в 21.25. Пассажиров вывели из вестибюля, а поезда следуют без остановок.

На станции ведется проверка.  

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Теги: метро спб , новости петербурга
Категории: Новости СПб

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