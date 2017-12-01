Станция петербургского метро "Владимирская" и переход на "Достоевскую" закрыты из-за бесхозного предмета.
Станция и переход стали недоступны для пассажиров в 21.25. Пассажиров вывели из вестибюля, а поезда следуют без остановок.
На станции ведется проверка.
Вчера, 21:52
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Метро "Владимирская" и переход на "Достоевскую" закрыты
Вечером 1 декабря из-за бесхозного предмета закрыли станцию метро "Владимирская" и переход на "Достоевскую".
Станция петербургского метро "Владимирская" и переход на "Достоевскую" закрыты из-за бесхозного предмета.