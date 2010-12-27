Метро "Проспект Просвещения" закрыто на вход и выход

Станцию метро закрыли для пассажиров в пятницу вечером.

Очевидцы сообщают, что станция метро "Проспект Посвящения" закрыта на вход и выход. Информация об этом появилась 17.33. В пресс-службе метрополитена подтверждают эту информацию. Вестибюли эвакуировали в 17.32. О причинах этих ограничений пока ничего не известно. Но сообщается. что идет проверка.

Ограничение входа и выхода совпало с вечерним час пиком. Около входа собралась толпа людей, желающих попасть домой после работы. Поезда проезжают станцию без остановок. Пассажиры также жалуются в социальных сетях, что движение очень замедлено.

Фото: ВКонаткте / ДТП и Чп Санкт-Петербург