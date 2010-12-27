Метро "Проспект Просвещения" закрывали на девять минут из-за сумки

Персс-служба метрополитена сообщает, что станцию метро "Проспект Просвещения" закрыли.

В пятницу, 25 августа, станцию метро "Проспект Просвещения" закрыли на вход и выход. Как уточняют в пресс-службе метро, причина в проверке. Вестибюли закрыли в 17.20. Поезда проезжают станцию без остановок. Пассажиры дожидаются открытия станции у входа.

Не уточняется, почему станцию закрыли. дело в подозрительном предмете или звонке о заложенной бомбе. В зависимости от причины закрытие станции продлится разное время.

Обновление: В 17.29 станцию открыли для пассажиров. оказалось, что тревога была напрасной. Проверять сумку не пришлось, так как за ней пришел хозяин.