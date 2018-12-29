Метро "Купчино" закрыто

На станции обнаружен бесхозный предмет.

Вечером 6 января станция метро синей линии "Купчино" закрылась из-за бесхозного предмета. Об этом пишет пресс-служба петербургской подземки.

Вход на станцию ограничили в 17:50. Поезда следуют до "Звёздной".

Проводится проверка.