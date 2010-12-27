Метро "Комендантский проспект" закрыли на проверку

Станцию метро "Комендантский проспект" закрыли на вход и выход из-за бесхозного предмета.

Пресс-служба метрополитена сообщает, что станцию метро "Комендантский проспект" закрыли для пассажиров. Метро стало недоступно на вход и выход в 13.00. Причина в том, что на станции проходит проверка. Информации о том, что заставило специалистов проверять "Комендантский проспект", пока нет.

Поезда временно ездят только до "Старой деервни", так как "Комендантский" - это конечная фиолетовой ветки. О закрытии станции объявляют по громкой связи в метрополитене.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург