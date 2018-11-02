Корреспонденты Piter.TV побывали на строящейся станции метро "Горный институт"

Там они прошлись по тоннелю, увидели под землей старинный щит и устройство, которое помогает прорубать породу под землей.

К 2021 году в Санкт-Петербурге должна быть открыта еще одна станция метро, это станция "Горный институт". Названа она так в честь университета, который расположен поблизости. Изначально станцию хотели назвать "Большой проспект", но 24 декабря 2013 года Топонимическая комиссия Санкт-Петербурга изменила свое решение относительно названия. Корреспондентам PIter.TV удалось побывать на масштабной стройке и увидеть все своими глазами.

Строящаяся станция будет располагаться за станцией "Театральная" (которая также находится на этапе стройки), в южной части Васильевского острова. После ввода в эксплуатацию она станет конечной станцией Правобережной (Четвёртой) линии. Планируется, что станция будет иметь два вестибюля: первый появится в районе пересечения Большого проспекта и 24-25-й линий Васильевского острова, второй - недалеко от перекрёстка 23-й линии и Масляного канала

Корреспондентам удалось даже застать момент демонтажа режущего устройства от щита, который будет прорубать породу под углом 30 градусов. Как сообщили корреспондентам нашего канала, это самая большая часть щита и такое событие даже можно считать историческим моментом. На этом месте будут находиться эскалаторы.

Удалось побывать и в тоннеле, а также увидеть щит, который находится уже глубоко под землей, на глубине 75 метров, он располагается там примерно с 1966 года, как утверждают рабочие.

Видео: Piter.TV

