Метро "Чёрная Речка" закрыли из-за бесхозного предмета

Уже пятую станцию метро закрывают на проверку в пятницу, 22 декабря. Пассажиров опросили покинуть "Черную речку". Эвакуация началась в 18.12. По информации пресс-службы метрополитена, причина в бесхозном предмете.
Так как закрытие совпало с вечерним час пиком, то около входа быстро начала собираться толпа людей. Сколько времени будет длиться проверка - не известно.
Ранее Piter.tv сообщал. что метро "Адмиралтейская" закрыли сразу после открытия "Горьковской". При этом станцию фиолетовой ветки проверяли около 50 минут, а синей - всего 15.
Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург