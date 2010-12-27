Метро "Автово" закрыли из-за бесхозного предмета

Службы обследуют оставленные на платформе коробки.

В воскресенье, 24 декабря, за день закрывают уже пятую станцию метро. На этот раз для пассажиров недоступна "Автово". Людей эвакуировали из вестибюлей в 16:40. Как уточняют представители подземки, причина в оставленных на платформе коробках.

Станция находится рядом с большим транспортным узлом наземного транспорта. Поэтому через нее проходит много пассажиров, даже после окончания час пика. Люди дожидаются открытия станции около входа. О закрытии станции сообщают по громкой связи в вестибюлях и переходах подземки.