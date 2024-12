Концерт "Metallica с симфоническим оркестром"

Концерт в честь 25-летия альбома "S&M" пройдет в БКЗ "Октябрьский". Возрастное ограничение: 12+.

В БКЗ "Октябрьский" 16 декабря состоится концерт в честь 25-летия музыкального альбома "S&M" металл-группы Metallica. На сцене с композициями "Nothing Else Matters", "Master of Pupets", "Enetr Sandman" и другими хитами выступит российский трибьют-проект с симфоническим оркестром.

Музыканты из Metallica S&M Tribute with a Symphony Orchestra воссоздали классическую аранжировку Кэймена и мощное звучание легендарной группы, следуя трек-листу оригинального концерта американских исполнителей, а также дополняя его популярнейшими произведениями группы Metallica. Трибьют-проект путешествует по миру с 2015 года. С тех пор музыканты дали более 300 концертов.

Фото: Metallica S&M Tribute with a Symphony Orchestra