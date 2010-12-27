Смольный выбрал подрядчика, который разработает новый мета-бренд Петербурга

Работы обойдутся городу в 7,05 млн рублей.

Смольный определился с подрядчиком, который разработает мета-бренд Санкт-Петербурга. Победу в конкурсе, объявленном комитетом по развитию туризма, стало коммуникативное агентство SPN Communications. Об этом свидетельствует сайт госзакупок.

Подрядчик предложил за свои услуги 7,05 млн рублей, что меньше максимально установленной цены почти на 1,3 млн рублей. Отметим, что другой участник конкурса предложил цену 4,7 млн руб., однако тендер все равно проиграл.

Напомним, что от прежнего логотипа, созданного студией Артемия Лебедева городу пришлось отказаться из-за требований УФАС. Смольный приобрел символ всего за 1 рубль без проведения конкурса, что антимонпольщики сочли ущемление интересов других участников рынка.

Ранее на Piter.TV: Суд обязал Смольный очистить Петербург от незаконной рекламы

Фото: pixabay.com