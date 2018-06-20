Мертвого рыбака вытащили из реки в Лужском районе

Пожилой мужчина пошел на рыбалку 31 марта и пропал.

Из реки Оредеж в Лужском районе вытащили тело пенсионера. Об этом сообщает "Конкретно.ру".

По данным АН "Оперативное прикрытие", утопленника извлекли из воды днем 5 апреля в деревне Петрушина Горка.

В результате проверки удалось установить, что погибший - 68-летний житель Лужского района. Мужчина ушел на рыбалку 31 марта и пропал. По заявлению родственников 4 апреля рыбака объявили в розыск.



По предварительным данным, на теле погибшего не было найдено внешних признаков насильственной смерти.